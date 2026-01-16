La Gazzetta dello Sport riferisce di un summit di mercato tra Marotta, Ausilio, Baccin, Chivu e Kolarov avvenuto dopo il successo sul Lecce nella pancia di San Siro. Ed è emerso il dato: "Si è parlato dei pochissimi esterni destri di valore disponibili su piazza, perché lì il club ha scelto di intervenire, sciogliendo gli indugi e tenendosi la carta di ritorno Ivan Perisic solo come possibilità negli ultimi giorni di mercato (se il Psv aprirà all’idea, come non ha ancora fatto), ma ben di più si è approfondito un tema caro e caldo al momento: otto lettere, si chiama scudetto. Sarà che il ricordo del grande spreco dell’anno passato non andrà via tanto in fretta in chi l’ha vissuto sulla pelle, ma al tricolore numero 21 tengono tutti parecchio, sia chi suda ogni giorno nel centro sportivo di Appiano sia chi fa i conti nella sede centrale in viale della Liberazione".

Insomma, priorità al tricolore. Prossima tappa è Udine: "Nel gruppo c’è una certa stanchezza che si trascina già dalla battaglia contro Conte e l’andamento della partita contro il Lecce non ha aiutato a ricaricare le pile: bisogna stringere i denti, vista proprio l’alta missione tricolore, e lo sgambetto all’andata ha dimostrato quanto conti la fisicità nella squadra di Runjaic. Insomma, niente calcoli al risparmio se la priorità è lo scudetto, e pazienza se dopo tre giorni c’è una partita europea da far tremare i polsi", si legge sulla rosea.