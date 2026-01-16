Altri aggiornamenti sulla suggestione Ivan Perisic per l'Inter da Fabrizio Romano. Che rivela come il giocatore croato sarebbe ben contento di tornare in nerazzurro anche accettando un ruolo differente rispetto a quello da stella che ricopre al PSV Eindhoven. Che dal canto suo reputa l'esterno fondamentale anche in vista della volata di Champions League: ci sono due partite da giocare, dopo la fine della League Phase potrebbe fare un tentativo qualora i neerlandesi avessero un verdetto in mano.

Il PSV vuole comunque un riconoscimento economico per il giocatore, anche a dispetto dell'età avanzata di Perisic. Gli agenti del giocatore, che mantengono un buon rapporto con l'Inter, saranno comunque nei prossimi giorni in Italia.