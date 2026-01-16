Altri aggiornamenti sulla suggestione Ivan Perisic per l'Inter da Fabrizio Romano. Che rivela come il giocatore croato sarebbe ben contento di tornare in nerazzurro anche accettando un ruolo differente rispetto a quello da stella che ricopre al PSV Eindhoven. Che dal canto suo reputa l'esterno fondamentale anche in vista della volata di Champions League: ci sono due partite da giocare, dopo la fine della League Phase potrebbe fare un tentativo qualora i neerlandesi avessero un verdetto in mano.

Il PSV vuole comunque un riconoscimento economico per il giocatore, anche a dispetto dell'età avanzata di Perisic. Gli agenti del giocatore, che mantengono un buon rapporto con l'Inter, saranno comunque nei prossimi giorni in Italia. 

Sezione: Focus / Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 19:13
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
