Presente nel salotto di Sky Sport durante la puntata odierna di Calciomercato L'Originale, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato brevemente di Pio Esposito, reduce dal primo gol a San Siro in Serie A: "Il suo grande vantaggio è che conosce Chivu da tanti anni, lo ha avuto nel settore giovanile e questo è stato un grande vantaggio. La mia domanda è sempre stata: ma se fosse arrivato Lookman, Pio sarebbe rimasto o sarebbe andato in prestito? La mia è una provocazione perché penso sempre che i ragazzi italiani sono sempre più tarpati rispetto agli stranieri. Lui è un ragazzo fantastico che va molto bene anche per la Nazionale di Gattuso".