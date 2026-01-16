Cosa significa il -3 del Milan dall'Inter? Stuzzicato da SportMediaset dopo il successo rossonero sul campo del Como, Massimiliano Allegri getta (anche se solo parzialmente) acqua sul fuoco: "Non significa niente, significa che bisogna continuare il percorso con la crescita della squadra ed essere concentrati sull’obiettivo minimo nostro che è la qualificazione in Champions", le parole dell'allenatore del Diavolo

Sezione: Focus / Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 13:24
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
