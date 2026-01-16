L'allenatore della Virtus Verona Gigi Fresco è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita che domenica pomeriggio vedrà i rossoblu opposti all'Inter U23 di Stefano Vecchi: "Dobbiamo crescere in concentrazione e sfruttare meglio gli episodi favorevoli, concretizzando di più. Dobbiamo guardare a una partita alla volta. L'Inter U23 è una squadra forte e brillante, allenata da un tecnico bravo. È però una squadra che, come esperienza, può avere qualcosa di meno di noi".

Si candida ad una maglia da titolare Hachim Mastour, l'ex talento del Milan: "All'andata ha avuto una serie di infortuni e di problematiche, adesso lui deve solo prendere la condizione. È un giocatore che nei piedi ha giocate importanti, imprevedibili, che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra".