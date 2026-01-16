Il successo pesantissimo ottenuto dal Milan sul campo del Como ieri sera avvalora la tesi di Giocondo Martorelli, secondo cui i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno tutte le carte in regola per vincere il campionato: "Da sempre sostengo che quando una squadra non partecipa alle competizioni europee le probabilità di poter lottare per lo scudetto sono enormi - ha spiegato l'operatore di mercato a TMW -. Il Milan è a soli tre punti dall'Inter, nonostante tanti punti persi con le piccole. Ieri sera ha dimostrato di saper lottare fino all'ultimo contro un grandissimo Como".