Ivan Perisic vorrebbe tornare all'Inter. Secondo il Corriere della Sera, i nerazzurri stanno pensando realmente al ritorno dell'esterno croato, 37 anni il prossimo 2 febbraio ma ancora capace di una stagione (finora) da 4 gol e 10 assist con un gol decisivo in Champions League contro il Liverpool.

Il giocatore continua a dare garanzie sotto tutti i punti di vista e sarebbe un'alternativa sia a Federico Dimarco a sinistra che sulla fascia destra, dove in assenza di Denzel Dumfries c'è il solo Luis Henrique. Il problema, ora, è convincere il Psv Eindhoven a liberare il classe '89.