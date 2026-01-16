"La notizia del giorno è che Dumfries tornerà prima del previsto", aveva detto Marotta prima di Inter-Lecce. Come quantificare questo "prima"?

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle condizioni dell'esterno nerazzurro: "Il recupero, dopo l’operazione alla caviglia, prosegue. L’olandese sta continuando il percorso terapeutico in una clinica di Amsterdam sempre a stretto contatto con lo staff medico dell’Inter - si legge -. A fine gennaio è atteso il suo ritorno a Milano e qui continuerà il recupero, con la speranza di tornare a disposizione entro fine febbraio".