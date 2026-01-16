Nuova panchina per l'ex centrocampista dell'InterSabri Lamouchi, in nerazzurro durante la stagione 2003-04. La Coppa d'Africa ha portato a diversi cambi sulle panchine delle nazionali coinvolte, particolarmente per chi non è andato benissimo. Una di queste, la Tunisia, si è affidata proprio a Lamouchi per provare a risollevarsi. Il francese prende il posto di Sami Trabelsi.

