Nuova panchina per l'ex centrocampista dell'Inter, Sabri Lamouchi, in nerazzurro durante la stagione 2003-04. La Coppa d'Africa ha portato a diversi cambi sulle panchine delle nazionali coinvolte, particolarmente per chi non è andato benissimo. Una di queste, la Tunisia, si è affidata proprio a Lamouchi per provare a risollevarsi. Il francese prende il posto di Sami Trabelsi.