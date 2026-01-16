Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato un'ammenda di 2mila euro a Marcus Thuram per "avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria" in Inter-Lecce, recupero della 16esima giornata, andato in scena mercoledì sera a San Siro. Per il francese si tratta della seconda sanzione. Due gli squalificati per un turno dopo le sfide giocate tra ieri e l'altro ieri: Danilo Veiga (Lecce) e Unai Nunez (Hellas Verona).