L'Inter ha rotto gli indugi per Leon Jakirovic, difensore della Dinamo Zagabria che domani compirà 18 anni. Stando al portale Germanijak.hr, il club nerazzurro ha informato la Dinamo Zagabria di essere pronto ad acquistare il giocatore già in questa sessione di mercato e lo ha fatto con una mossa ufficiale, inviando in queste ore un'offerta che si aggira sui 3,5 milioni di euro e che potrebbe arrivare con i bonus a 5-6 mln di euro.

L'accordo potenziale, che i colleghi croati definiscono molto vicino, potrebbe diventare realtà se l'Inter riuscisse a soddisfare la condizione minima chiesta dalla controparte, ovvero un pagamento unico dell'importo. Non è escluso un inserimento di un altro club (Stoccarda e Salisburgo sono sulle tracce del ragazzo), ma a questo punto la soluzione più realistica sembra essere un approdo a Milano di Jakirovic. Il quale, dettaglio non di poco conto, si è detto soddisfatto del progetto prospettatogli dall'Inter (la nostra anticipazione), un piano che prevede un ingresso nell'Under 23 di Stefano Vecchi con la possibilità di allenarsi con la prima squadra. dove potrà lavorare col connazionale Petar Sucic.