Viviamo insieme la vigilia di Udinese-Inter, match valido per la 21a giornata di Serie A. Le ultimissime e la probabile formazione.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print