"L'Inter da anni è una delle squadre più forti d'Italia, tutti conoscono i loro giocatori. Domani dovremo funzionare molto bene, i giocatori dell'Inter hanno grande qualità". Parola di Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, protagonista in conferenza stampa a poco più di 24 ore dal match del Bluenergy Stadium: "Una squadra in salute, che sta bene, si può sorprendere una seconda volta e non ci diamo per sconfitti, ma contro l'Inter servirà massima attenzione. Avremo bisogno di grande energia, disciplina e ordine tattico, come fatto con il Napoli, bisogna restare concentrati fino all'ultimo minuto. Non vediamo l'ora di giocare questa partita, vogliamo confermarci, contro il Pisa non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione ma non ci è mancata energia e voglia. Contro l'Inter a San Siro abbiamo fatto una grande prova grazie anche ai subentranti, vogliamo riprovarci anche domani. Ho sentito che ci saranno forse più tifosi dell'Inter che dell'Udinese, forse avremo questo svantaggio e sarebbe la seconda gara in trasferta contro l'Inter, non dovesse essere così meglio, il sostegno della Curva Nord comunque per noi è sempre importante, ci daranno una grande mano".

Domani mancherà Zaniolo, che è squalificato.

"Abbiamo già giocato contro l'Inter senza Zaniolo, è paradossale che ci manchi al ritorno ma è andata così. E' un giocatore molto importante per noi e ci mancherà, questo è fuori di dubbio. Dobbiamo affrontare questa situazione, ci saranno altri al suo posto e ci sarà una squadra competitiva. L'Inter è una squadra forte ma non invincibile, come squadra dovrà funzionare tutto bene, dovremo saper soffrire".

L'attacco è un po' corto, Atta può giocare da seconda punta?

"Tra gli assenti va ricordato anche Buksa che è infortunato. A livello numerico ci mancherà qualche giocatore davanti, può succedere nel corso della stagione. Atta può giocare a sostegno del 9, è una possibilità, sappiamo anche che Arthur è tornato in gruppo da non molto tempo. E' una gara che lo aiuterà a ritrovare ritmo. Metteremo una squadra pronta ad affrontare l'Inter, domani prenderemo le decisioni definitive".

Come sta Kristensen?

"Si è allenato regolarmente, è a disposizione. È convocato, forse lo vedremo in partita".