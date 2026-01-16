Chivu guiderà la rifinitura in mattinata, prima del pranzo e della partenza in aereo per Udine in programma nel pomeriggio. Non ci sarà conferenza stampa, come era già accaduto alla vigilia del Lecce.

Secondo alle informazioni del Corriere dello Sport, i dubbi di formazione non mancano, tra le fatiche accumulate e le gare che seguiranno a quella in Friuli. E allora in difesa potrebbe riposare Akanji, aprendo così al ballottaggio tra De Vrij e Acerbi. A destra rientrerà Bisseck, mentre a sinistra potrebbe esserci ancora Bastoni. Si rivedranno anche Luis Henrique, Dimarco e Lautaro. In mezzo rimane il dubbio in di regia: potrebbe toccare a Barella, con Sucic e Mkhitaryan ai suoi lati e Zielinski preservato per la gara contro l'Arsenal.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.