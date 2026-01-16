L'Inter ha appena concluso l'allenamento che anticipa la partenza per Udine, prevista intorno alle ore 17. La novità riportata da Sky Sport riguarda Josep Martinez: il secondo portiere nerazzurro potrebbe tornare tra i convocati per la sfida di Champions League contro l'Arsenal e andare in panchina, mentre per il match con l'Udinese non sarà a disposizione così come gli infortunati Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Tomas Palacios e Raffaele Di Gennaro. 

Nelle prossime ore sono attesi anche degli aggiornamenti di formazione, ma l'emittente satellitare prevede il ritorno nell'undici titolare di chi ha riposato o giocato poco mercoledì contro il Lecce, su tutti Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Luis Henrique.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 14:50
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
