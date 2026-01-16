Oggi à già vigilia: domani l'Inter torna in campo per affrontare l'Udinese a Udine. Dopo il defaticante di ieri, nella giornata di oggi il gruppo nerazzurro sarà ad Appiano per la rifinitura che servirà a chiarire a Chivu la direzione da prendere per l'undici di partenza.

Ancora out Calhanoglu (tornerà a disposizione tra la trasferta contro la Cremonese e il quarto di Coppa Italia contro il Torino), in regia dovrebbe spostarsi Barella, con Sucic e Mkhitaryan mezzali e un turno di riposo per Zielinski. Secondo la Gazzetta dello Sport, dal 1' torneranno Lautaro, che farà coppia con Esposito, Bisseck, Dimarco e Luis Henrique. Carlos Augusto in difesa per Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.