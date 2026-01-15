Dalla redazione di Sky Sport arrivano nuovi aggiornamenti su Davide Frattesi, sempre al centro dei rumors di mercato. L'emittente satellitare ribadisce l'interesse reale del Nottingham Forest per il centrocampista, informando anche ci sono da segnalare i nuovi contatti recenti tra il club inglese e l'entourage del giocatore.
All'Inter non è ancora un'offerta concreta, ma la pista resta da monitorare. La posizione della dirigenza nerazzurro, comunque, non cambia: la richiesta resta di 35 milioni di euro.
Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 17:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Bergomi: "Mi piace la maturità di Esposito. Nonostante la stazza, riesce a essere decisivo anche a gara in corso"
Frattesi-Atletico, si è discusso di uno scambio con Nico Gonzalez. Ma lo stop di Calha può bloccare tutto
Chivu: "Tre punti fondamentali con il Lecce. Non avevamo energie né lucidità, ci abbiamo messo il cuore"
I media turchi non si arrendono: "Contatti a breve tra Calha e il Galatasaray, può trasferirsi a gennaio"
- 18:09 Verso Udinese-Inter, sabato il Bluenergy Stadium compirà dieci anni: alcuni numeri
- 17:55 Sky - Nottingham Forest, interesse reale per Frattesi: nuovi contatti con gli agenti. L'Inter non cambia posizione
- 17:40 Rampulla: "Non è un passo decisivo per lo Scudetto, ma se l'Inter continua così diventa difficile"
- 17:26 Napoli, Rrahmani: "Il gol annullato? Rispettiamo le regole ma devono essere uguali per tutti"
- 17:12 Collovati: "L'Inter ha avuto difficoltà, ma ha 6 punti in più. Ha alternative che il Napoli non ha"
- 16:57 Atalanta, Palladino esalta Zalewski: "È molto forte, mi sta dando qualità e imprevedibilità"
- 16:43 Quote - Scudetto, Inter davanti e il Milan scavalca il Napoli per i bookmakers: la situazione
- 16:29 Primo gol a San Siro in Serie A con l'Inter, Esposito su Instagram: "Finalmente"
- 16:15 Abodi al Senato: "Più trasparenza sui club e possibili correttivi alla norma sui giovani"
- 16:01 Mlacic, c'è prudenza in Viale della Liberazione: l'Inter al lavoro per limare alcuni dettagli col giocatore
- 15:47 Lecce, Sottil: "Col punto serata quasi perfetta, peccato. Il gol dell'Inter nei minuti finali ci ha 'ammazzato'"
- 15:33 UFFICIALE - Udinese, Iker Bravo ceduto in prestito al Las Palmas
- 15:19 Napoli, Stellini: "Col VAR non abbiamo fortuna, non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla"
- 15:05 Rivas: "Ho ottimi ricordi dell'Inter, lì è tutto fantastico. Con Spalletti in panchina..."
- 14:50 Bergomi: "Mi piace la maturità di Esposito. Nonostante la stazza, riesce a essere decisivo anche a gara in corso"
- 14:35 Dai duelli con Ronaldo a Perugia-Juve, Mazzantini: "Ad Appiano era uno show. Gaucci non voleva insinuazioni"
- 14:21 Frattesi-Atletico, si è discusso di uno scambio con Nico Gonzalez. Ma lo stop di Calha può bloccare tutto
- 14:07 Angolo Tattico di Inter-Lecce - Il duello Akanji-Sottil, la presenza in area di Esposito: le chiavi
- 13:53 Lecce, Di Francesco: "Potevamo anche vincerla, abbiamo avuto la possibilità di far male all'Inter in ripartenza"
- 13:40 Sky - L'Inter non apre alla cessione di Calhanoglu: nessun incontro in programma con il Galatasaray
- 13:38 Moviola CdS - Maresca bocciato: errori gravi su Thuram e Bonny
- 13:29 Eindhovens Dagblad - Inter-Perisic, serve un'offerta importante al PSV: la situazione
- 13:10 Il Podcast di FcIN - Inter-Lecce, l'analisi di Andrea Bosio: "Inter campione d'inverno, la vittoria più 'bella'"
- 13:00 In Croazia - Inter, offerta ufficiale per Jakirovic: accordo vicino. Il difensore soddisfatto dal progetto nerazzurro
- 12:56 D'Ambrosio: "Chivu completo, schietto e sincero. Sta riuscendo a non farsi piegare dal 'sistema'"
- 12:42 Viscidi, coordinatore Nazionali Giovanili: "Il tempo sta dicendo che Pio Esposito sta avendo una carriera migliore di Sebastiano"
- 12:28 L'Inter prepara il terreno per il dopo-Bisseck: sondato Abdoul Koné del Reims
- 12:14 GdS - Esposito, gol dal peso enorme nella corsa scudetto. Al fischio finale del Maradona...
- 12:00 BRUTTINI e VINCENTI, in FUGA grazie a PIO: è APOTEOSI. Novità DUMFRIES. E il ritorno di PERISIC...
- 11:46 Esposito: "Il gol più importante con l'Inter una liberazione. Pari Napoli? L'ho capito dall'olé di San Siro"
- 11:30 Chivu: "Tre punti fondamentali con il Lecce. Non avevamo energie né lucidità, ci abbiamo messo il cuore"
- 11:16 CdS - Asllani scaricato dal Torino: il Genoa intensifica i contatti
- 11:02 I media turchi non si arrendono: "Contatti a breve tra Calha e il Galatasaray, può trasferirsi a gennaio"
- 10:48 Corsera - Inter, Perisic vuole tornare a Milano e i nerazzurri ci pensano. E che numeri per il croato
- 10:34 CdS - Inter, titolo d'inverno e insperato +6 sul Napoli: prima vera svolta scudetto?
- 10:20 TS - De Vrij, Frattesi, Asllani: il mercato in uscita può riservare ancora sorprese. Il punto
- 10:06 TS - Perisic-Inter, occhio alla variabile Champions: la situazione per il croato
- 09:52 TS - Mlacic-Inter, scartata l'ipotesi Under 23: ecco perché. Jakirovic ci andrebbe di corsa, ma...
- 09:38 Pagelle TS - Thuram-Bonny male assortiti. Lautaro dà la scossa, Frattesi pimpante
- 09:24 TS - Inter, girone d'andata a 45 punti: nella vittoria col Lecce i meriti di Marotta e Ausilio
- 09:10 Pagelle CdS - Esposito gonfia i muscoli, Thuram fuori forma
- 08:56 CdS - Fascia destra: contatti per Perisic. Lui tornerebbe, il PSV ha un'esigenza
- 08:42 Moviola GdS - Maresca imperfetto: eccessivo il giallo a Thuram, no rigore su Bonny
- 08:28 Pagelle GdS - Esposito il migliore, Lautaro decisivo, male Thuram e Diouf. Chivu 6,5: la vince con i cambi e il nuovo assetto
- 08:14 GdS - Faticosa ma meritata: Chivu svolta col tridente. C'è un dato significativo
- 08:00 Contro il Lecce è un Chivu in versione Woody Allen: basta rubacchiare un tantino di gioia... Basta che funzioni
- 00:00 Prendiamo questi 3 punti e stringiamo i denti
Mercoledì 14 gen
- 23:55 Inter-Lecce, la moviola - Contatto Bonny-Veiga, c'è anche il tocco sul pallone. Giallo eccessivo per Thuram
- 23:53 Lecce, Di Francesco a Sky: "C'è rammarico, abbiamo concesso poco all'Inter"
- 23:52 videoInter-Lecce 1-0, Tramontana: "Brutta partita e sofferenza immane, ma contava solo vincere. E sul mercato..."
- 23:51 Chivu in conferenza: "Domenica volevamo spegnere le voci sugli scontri diretti. Frattesi? E' entrato molto bene"
- 23:44 Chivu a ITV: "I miei meriti non valgono nulla, i protagonisti sono questi ragazzi. Sono meravigliosi e per loro do tutto"
- 23:31 Chivu a DAZN: "Io ed Esposito siamo cresciuti insieme. Il riposo di ieri? Magari abbiamo vinto per quello"
- 23:29 Lecce, Di Francesco in conferenza: "Preso un gol evitabile, potevamo portare a casa un risultato importante"
- 23:23 Esposito a Sky: "Contento per il primo gol a San Siro. Chivu reputa tutti importanti e lo dimostra"
- 23:13 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Grande prestazione. Nel secondo tempo è uscita fuori la forza dell'Inter"
- 23:12 Carlos Augusto in conferenza: "Non esistono gare facili in campionato. Nel primo tempo non siamo stati 'svegli'"
- 23:09 Lecce, Sottil in conferenza: "Inter fortissima, ma c'è amarezza. Il gol mancato? Ho visto Sommer fuori dai pali..."
- 23:06 Esposito Player of the Match: "Il primo posto ci carica. Con Chivu legame di poche parole e tanto affetto"
- 23:06 Carlos Augusto a ITV: "In questo momento c'è bisogno di tutti, volevamo vincere. Ora testa alla prossima"
- 23:04 Zielinski a DAZN: "Bello essere in cima. Si soffre con tutti, non ci sono partite facili e bisogna dare il massimo"
- 23:02 Carlos Augusto a DAZN: "Primo tempo complicato per colpa nostra. Siamo uniti per la causa"
- 22:51 Inter-Lecce, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:49 Pio... il largo: Esposito piazza un gol che è un macigno, Lecce KO con grande fatica e Inter campione d'inverno
- 22:47 Inter-Lecce, le pagelle - Carlos non perde colpi, Zielinski con coraggio. Barella senza il quid
- 22:42 Inter-Lecce, Fischio Finale - Chivu avanti al motto di 'le partite valgono tutte 3 punti': Pio Esposito toglie l'asterisco e mette '46'
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-LECCE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:06 Anche per Inter-Lecce c'è la risposta dei tifosi: quasi 70 mila spettatori al Meazza
- 21:52 Lecce, Sottil al 45': "L'Inter è una grande squadra, dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento del primo tempo"
- 20:52 Lautaro premiato prima di Inter-Lecce come 'EA SPORTS FC Player Of The Month'