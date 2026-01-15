Dalla redazione di Sky Sport arrivano nuovi aggiornamenti su Davide Frattesi, sempre al centro dei rumors di mercato. L'emittente satellitare ribadisce l'interesse reale del Nottingham Forest per il centrocampista, informando anche ci sono da segnalare i nuovi contatti recenti tra il club inglese e l'entourage del giocatore.

All'Inter non è ancora un'offerta concreta, ma la pista resta da monitorare. La posizione della dirigenza nerazzurro, comunque, non cambia: la richiesta resta di 35 milioni di euro.

Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 17:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print