L'Olympique Lione ha comunicato di aver esercitato la clausola per l'acquisto definitivo di Martin Satriano dal Racing Club Lens, per un importo di 5 milioni di euro, con bonus che potrebbero raggiungere 1 milione di euro e una quota del 10% sulla plusvalenza. Con l'obiettivo di offrirgli più spazio, l'attaccante uruguaiano transitato negli anni scorsi dall'Inter è stato girato in prestito fino a fine stagione agli spagnoli del Getafe. Tale prestito, al momento a titolo gratuito, potrebbe però trasformarsi in un prestito oneroso fino a 300.000 euro, con un diritto di riscatto fissato a 6,5 ​​milioni di euro.

In questa prima parte di stagione, Satriano ha giocato 19 partite con l'OL in tutte le competizioni, segnando 3 gol, tra cui una doppietta contro l'FC Nantes nella partita celebrativa del 75° anniversario del club. I Gones ringraziano Martin per il suo straordinario impegno in questi primi quattro mesi e gli augura un'eccellente seconda parte di stagione in Spagna con il Getafe.