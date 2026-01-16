Dopo il parziale riposo con il Lecce e l'ingresso in campo nel finale di gara, Lautaro Martinez si prepara a tornare titolare al centro dell'attacco nerazzurro contro l'Udinese. Il Toro ha segnato sei gol contro in friulani in Serie A, distribuiti in cinque partite diverse.

L'argentino, che finora ha colpito con cinque reti in trasferta in questo campionato, in caso di altro centro potrebbe entrare nel ristretto gruppo di giocatori (insieme a Harry Kane e Kylian Mbappé) capaci di superare cinque gol esterni in ciascuna delle ultime sette stagioni nei maggiori cinque campionati europei.