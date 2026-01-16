Daniele Adani dice la sua sulla partita tra Inter e Lecce a Viva El Futbol. "L'Inter ha vinto 15 partite su 20, solo una volta negli ultimi dieci anni ha fatto 16 vittorie, l'anno dello scudetto di Inzaghi. Il ritmo è molto alto. Allo stadio ho visto la partita e vedendo tante situazioni nell'area del Lecce nel primo tempo, mi è venuto da dire che nel secondo una sarebbe andata dentro. Vedevo scaldarsi Dimarco, Lautaro, Frattesi, Sucic, Pio Esposito. Una volta para, una passa, una la rinvii di testa, l'altra fai gol".

Determinante l'ingresso di Pio Esposito e l'intelligenza di Chivu. "Il ragazzo entra subito bene, con degli appoggi. Ribadisco: Hojlund è uno, l'Inter ne ha quattro. L'Inter centrata può vincere molto bene o che fa fatica, ma glielo devi concedere che tre-quattro volte nell'anno vinca così. Fa parte della forza, della continuità. Sento dire che l'Inter e Lautaro sbagliano gli scontri diretti, ma non si può non ammettere che come costanza l'Inter di Chivu ha preso una strada seria. Chivu allena e parla, va fuori non a fare il ruffiano. Controbatte. Comunica alla gente. Se non vinceva, dopo il giorno libero, cosa avrebbero detto in Italia? Lui dice: io prendo la mia decisione, non per giustificarlo, ma per quel che vedo. Questa cosa ai ragazzi arriva. E non fa prigionieri: Barella lo ha sostituito, Frattesi sembrava sul mercato e invece entra. Ha in mano la squadra e senza fare il furbo. E per questo è giusto abbia vinto, anche faticando".