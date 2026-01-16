Fumata bianca fu quella comparsa già nella giornata di ieri sui comignoli della trattativa tra l'Inter e l'Hajduk Spalato per Branimir Mlacic. Se l'affare era praticamente chiuso nelle scorse ore, la novità svelata da Gianluca Di Marzio nel corso della puntata di oggi Calciomercato L'Originale su Sky Sport è la data di arrivo del giocatore prevista tra domenica sera e lunedì. L'Inter ha trovato l'intesa col club croato per 5 milioni di euro più bonus, oltre che col giocatore con il quale c'era già l'accordo tanto che il difensore diciottenne ha respinto ogni altra offerta arrivata. Il classe 2007 firmerà un contratto quinquennale.