"È una vittoria importante perché giocare a Como è difficile perché palleggia, ha buoni giocatori, soprattutto quando sei in svantaggio rischi di capitolare", sono le primissime parole di Massimiliano Allegri a Sky Sport nell'immediato post-gara di Como-Milan, match vinto in rimonta dai rossoneri che non mollano l'Inter e accorciano immediatamente a -3. "Oggi ci ha tenuto in partita Maignan dopo il loro primo gol - ha ammesso -. Noi volevamo andar a prendere la palla alti ma il portiere loro è stato bravo a prenderci a campo aperto con qualche imbucata fatta bene. Una volta recuperato il risultato abbiamo fatto meglio anche perché loro sono calati al 60' e hanno iniziato a sbagliare di più. Primo tempo eravamo troppo aperti e lì vai in difficoltà".

Avete mandato un messsaggio a Inter e Napoli...

"Nessun messaggio, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, mancano tanti punti. Arrivate nelle prime 4 credo che sarebbe un bellissimo risultato. Bisogna stare zitti, pedalare, non parlare e concentrarsi".