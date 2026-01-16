Viviamo insieme la vigilia di Udinese-Inter, match valido per la 20a giornata di Serie A. Le ultimissime e la probabile formazione. Spazio anche al calciomercato, l'Inter ha chiuso per il difensore classe 2007 Mlacic. E Oaktree panifica un colpaccio sul mercato per la prossima estate.

Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
