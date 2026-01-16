Torna in campo la Serie A Women e torna in campo l'Inter di Gianpiero Piovani, che dopo la pausa invernale riprende le ostilità con il big match di domenica pomeriggio all'Arena Civica contro la Juventus. Partita che l'attaccante belga Tessa Wullaert presenta così ai microfoni di Inter TV: "Siamo state a Malta per la preparazione, dopo il rientro abbiamo disputato una partita. Direi che la presentazione è stata valida, siamo pronte per questa sfida".
La squadra è reduce da un ottimo momento, quanta fiducia vi dà questo ruolino di marcia? E dove pensi possa arrivare la squadra?
"Prima di Natale abbiamo ottenuto quattro vittorie, quindi è stato un po' un peccato questa pausa natalizia. Ma spero che possiamo riprendere quel passo. Domenica sarà una partita importante, la Juve ha appena vinto la Supercoppa; sarà una sfida molto emozionante".
Che partita ti aspetti?
"Vorranno vincere entrambe, i tre punti saranno importanti per rimanere vicine alla vetta. Giochiamo in casa e speriamo di poter fare bene".
Hai vinto la sesta Scarpa d'oro belga, stabilendo un record. Quanto ti motiva questo riconoscimento?
"È un premio individuale, ma devo ringraziare la Nazionale e l'Inter per avermi aiutato a raggiungerlo. Mi dà molta fiducia per la sfida di domenica".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Inter Femminile
Altre notizie
