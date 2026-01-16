Andrea Stramaccioni commenta per il Mesasggero Veneto quella che potrebbe essere sulla carta la sfida tra Udinese e Inter. "Un duello basato più sui collettivi che sulle individualità, con la solidità e compattezza dell’Udinese contrapposta alla straordinaria forza offensiva dell’Inter dall’altra, visto che i nerazzurri hanno i numeri d’attacco migliori del campionato e un quartetto di punte che non ha nessuno".

"Zaniolo - prosegue l'ex tecnico di entrambi i club impegnati domani in Friuli - è una perdita importante, ma credo che recuperare Atta e Kristensen dal primo minuto sia altrettanto decisivo per Runjaic che ha in Miller un altro giocatore interessante. L’Inter sta bene mentalmente ed è conscia dell’importanza di questa gara, e farà la partita cercando di evitare gli errori dell’andata dove concesse molti spazi alle transizioni bianconere".

L'Inter, analizza Stramaccioni, "in fase di possesso ricerca maggiore verticalità immediata rispetto al palleggio più prolungato di Inzaghi, mentre in fase di non possesso c’è una richiesta di pressione fin dalla costruzione bassa avversaria, con conseguente slittamento della linea difensiva molto più alta. Lotta Scudetto? Inter e Napoli sono sicuramente le più attrezzate, con l’organico più profondo e mentalità vincente. A oggi l’Inter ha un leggero vantaggio sul Napoli alla lunga paga i tantissimi infortuni che hanno coinvolto giocatori pesanti. La Juventus spallettiana mi piace e sta crescendo".