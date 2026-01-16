Sarà Marco Di Bello l'arbitro di Udinese-Inter, gara valida per la 21esima giornata di Serie A, in programma domani al Bluenergy Stadium (kick-off alle 15). Il fischietto delle sezione di Brindisi si avvarrà in campo della collaborazione di Filippo Bercigli e Andrea Zingarelli, con Ermanno Feliciani nel ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR, a Lissone, ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni e Federico La Penna. Tutte le designazioni:

PISA – ATALANTA Venerdì 16/01 h. 20.45

MARCHETTI

MELI – LUCIANI

IV: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

UDINESE – INTER Sabato 17/01 h. 15.00

DI BELLO

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

NAPOLI – SASSUOLO Sabato 17/01 h. 18.00

FOURNEAU

BARONE – POLITI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – JUVENTUS Sabato 17/01 h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

PARMA – GENOA h. 12.30

PAIRETTO

BACCINI – TRINCHIERI

IV: ALLEGRETTA

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00

DOVERI

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARESCA

TORINO – ROMA h. 18.00

CHIFFI

BERTI – ROSSI C.

IV: TREMOLADA

VAR: ABISSO

AVAR: GUIDA

MILAN – LECCE h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

CREMONESE – H. VERONA Lunedì 19/01 h. 18.30

ARENA

COSTANZO – CIPRESSA

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PICCININI

LAZIO – COMO Lunedì 19/01 h. 20.45

FABBRI

PERROTTI – CAVALLINA

IV: FELICIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARESCA