Sarà Marco Di Bello l'arbitro di Udinese-Inter, gara valida per la 21esima giornata di Serie A, in programma domani al Bluenergy Stadium (kick-off alle 15). Il fischietto delle sezione di Brindisi si avvarrà in campo della collaborazione di Filippo Bercigli e Andrea Zingarelli, con Ermanno Feliciani nel ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR, a Lissone, ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni e Federico La Penna. Tutte le designazioni: 

PISA – ATALANTA    Venerdì 16/01 h. 20.45

MARCHETTI

MELI – LUCIANI

IV:      MARINELLI

VAR:     MARINI

AVAR:       LA PENNA

UDINESE – INTER    Sabato 17/01 h. 15.00

DI BELLO

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:      FELICIANI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       LA PENNA

NAPOLI – SASSUOLO    Sabato 17/01 h. 18.00

FOURNEAU

BARONE – POLITI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        ABISSO

CAGLIARI – JUVENTUS    Sabato 17/01 h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     GUIDA

PARMA – GENOA    h. 12.30

PAIRETTO

BACCINI – TRINCHIERI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     PATERNA

AVAR:     DI PAOLO

BOLOGNA – FIORENTINA    h. 15.00

DOVERI

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARESCA

TORINO – ROMA    h. 18.00

CHIFFI

BERTI – ROSSI C.

IV:       TREMOLADA

VAR:     ABISSO

AVAR:     GUIDA

MILAN – LECCE    h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV:     MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       MAZZOLENI

CREMONESE – H. VERONA    Lunedì 19/01 h. 18.30

ARENA

COSTANZO – CIPRESSA

IV:       COLOMBO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      PICCININI

LAZIO – COMO    Lunedì 19/01 h. 20.45

FABBRI

PERROTTI – CAVALLINA

IV:     FELICIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MARESCA

Sezione: Focus / Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 12:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print