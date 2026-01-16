Luka Vucko, ex allenatore di Branimir Mlacic nelle giovanili dell'Hajduk Spalato, ha presentato così il ragazzo prossimo all'approdo all'Inter nelle parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "È molto maturo e composto, è un bambino solo per l'età. Fa domande molto dirette e in continuazione e la cosa più importante è che assorbe e impara molto velocemente. Capisce il calcio. E queste caratteristiche sono molto visibili anche in campo”.