Sia Giacomo Stabile che Giacomo De Pieri sono convocati per quella che sarà la sfida da freschissimi ex per loro, visto che con il Bari affronteranno domani la Juve Stabia, squadra dove militavano fino a qualche giorno fa. Partita delicatissima per la squadra biancorossa, che il tecnico Vincenzo Vivarini presenta in conferenza stampa parlando anche dei nuovi arrivati di gennaio: "Sono arrivati tre giocatori, abbiamo già visto Andrea Cistana che prestazioni sa offrire come valore individuale. Unito a prestazioni di squadra, può far meglio ancora. Ho visto bene Stabile e De Pieri, giovani di livello alto, hanno già fatto esperienza. Stabile ha struttura, esperienza in Lega Pro e ci permette di fare scelte differenti in difesa. Io valuto tutto questo in modo positivo. Rivoluzione? No, nessuno ha chiesto di andar via, ho visto spirito diverso, ecco perché sono soddisfatto".