Certo, è bello e dà autostima vincere gli scontri diretti, soprattutto per i tifosi che devono sfidarsi con i 'colleghi' rivali il giorno dopo. Però alla fine gli scudetti si vincono battendo tutte le altre squadre, per un semplice calcolo matematico: in campionato sono molte più le partite contro avversari meno blasonati, ergo molti più punti a disposizione. Per questa ragione i risultati di ieri quasi neutralizzano il 2-2 del Meazza tra Inter e Napoli. Perché la vittoria dei nerazzurri sul Lecce e il pareggio al Maradona degli azzurri contro un coriaceo Parma hanno rimesso le cose al loro posto, almeno come avrebbe voluto la squadra di Chivu prima del big match di domenica scorsa. Con il Napoli a -6, in attesa di Como-Milan stasera, la classifica assume contorni decisamente piacevoli, ma guai a cullarsi sugli allori per due semplici motivi: il girone di ritorno è appena iniziato e gli impegni ravvicinati continueranno a riservare ostacoli non da poco, Napoli docet.
Legittima dunque la soddisfazione per aver portato a casa altri 3 punti, ma in tutta onestà bisogna evidenziare come l'Inter abbia sofferto dannatamente per avere la meglio di un buon Lecce, ordinato difensivamente, che ha meritatamente cullato il sogno di portare in Salento un punticino d'oro per la propria classifica. In tutta onestà è stata forse una delle peggiori prestazioni della squadra dal punto di vista del gioco e dell'esecuzione, compensata dal carattere e dal coraggio di crederci fino all'ultimo. Troppi nerazzurri impiegati ieri sera non hanno soddisfatto le aspettative, qualcuno è in evidente debito d'ossigeno mentre altri hanno perso l'occasione di scalare le gerarchie e meritarsi altre opportunità, approfittando di una maggiore freschezza. Nessuna intenzione di crocefiggere nessuno, ci mancherebbe, ma è oggettivamente vero che contro il Lecce i nerazzurri stessero per cadere nel classico trappolone, replicando la prestazione tutto fumo e niente arrosto del Napoli. La tipica serata in cui se ci provi per ore non riesci comunque a fare breccia.
La differenza l'ha fatta il coraggio di aggiungere una punta da parte di Chivu, ma soprattutto il senso del posizionamento di Pio Esposito che ha saputo trovarsi esattamente dove era più necessario e, anche se in modo sporco, sbattere il pallone in rete. Non sarà un bomber da 20 gol, magari non arriverà neanche in doppia cifra, ma questo gol del centravanti di Castellammare di Stabia ha un peso specifico devastante che sopperisce alla mancanza di lucidità della squadra. Inutile girarci intorno, così come i campionati si vincono battendo le squadre meno quotate, per battere le squadre meno quotate a volte serve l'episodio. E l'Inter ha saputo trovarlo.
Ora è tempo di recuperare energie, perché già sabato pomeriggio si andrà a Udine ad affrontare un avversario che fisicamente sa dominare il campo e in questo momento molti giocatori non viaggiano a grande velocità sul rettangolo di gioco. Altro turn over in previsione, perché non c'è altra strada per arrivare in fondo a questo periodo impegnativo. Per intanto prendiamoci i 3 punti e il +6 sul Napoli, in attesa di Como-Milan. Non ci si può lamentare di sicuro, l'Inter è campione d'inverno e ha un grande dovere: stringere i denti.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:55 Inter-Lecce, la moviola - Contatto Bonny-Veiga, c'è anche il tocco sul pallone. Giallo eccessivo per Thuram
- 23:53 Lecce, Di Francesco a Sky: "C'è rammarico, abbiamo concesso poco all'Inter"
- 23:52 videoInter-Lecce 1-0, Tramontana: "Brutta partita e sofferenza immane, ma contava solo vincere. E sul mercato..."
- 23:51 Chivu in conferenza: "Domenica volevamo chiudere le voci sugli scontri diretti. Frattesi? E' entrato molto bene"
- 23:44 Chivu a ITV: "I miei meriti non valgono nulla, i protagonisti sono questi ragazzi. Sono meravigliosi e per loro do tutto"
- 23:31 Chivu a DAZN: "Io ed Esposito siamo cresciuti insieme. Il riposo di ieri? Magari abbiamo vinto per quello"
- 23:29 Lecce, Di Francesco in conferenza: "Preso un gol evitabile, potevamo portare a casa un risultato importante"
- 23:23 Esposito a Sky: "Contento per il primo gol a San Siro. Chivu reputa tutti importanti e lo dimostra"
- 23:13 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Grande prestazione. Nel secondo tempo è uscita fuori la forza dell'Inter"
- 23:12 Carlos Augusto in conferenza: "Non esistono gare facili in campionato. Nel primo tempo non siamo stati 'svegli'"
- 23:09 Lecce, Sottil in conferenza: "Inter fortissima, ma c'è amarezza. Il gol mancato? Ho visto Sommer fuori dai pali..."
- 23:06 Esposito Player of the Match: "Il primo posto ci carica. Con Chivu legame di poche parole e tanto affetto"
- 23:06 Carlos Augusto a ITV: "In questo momento c'è bisogno di tutti, volevamo vincere. Ora testa alla prossima"
- 23:04 Zielinski a DAZN: "Bello essere in cima. Si soffre con tutti, non ci sono partite facili e bisogna dare il massimo"
- 23:02 Carlos Augusto a DAZN: "Primo tempo complicato per colpa nostra. Siamo uniti per la causa"
- 22:51 Inter-Lecce, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:49 Pio... il largo: Esposito piazza un gol che è un macigno, Lecce KO con grande fatica e Inter campione d'inverno
- 22:47 Inter-Lecce, le pagelle - Carlos non perde colpi, Zielinski con coraggio. Barella senza il quid
- 22:42 Inter-Lecce, Fischio Finale - Chivu avanti al motto di 'le partite valgono tutte 3 punti': Pio Esposito toglie l'asterisco e mette '46'
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-LECCE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:06 Anche per Inter-Lecce c'è la risposta dei tifosi: quasi 70 mila spettatori al Meazza
- 21:52 Lecce, Sottil al 45': "L'Inter è una grande squadra, dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento del primo tempo"
- 20:52 Lautaro premiato prima di Inter-Lecce come 'EA SPORTS FC Player Of The Month'
- 20:30 Napoli, ora la pareggite preoccupa: regge il muro Parma, al Maradona è solo 0-0. L'Inter ringrazia?
- 20:25 Marotta: "Dumfries recupera velocemente, spero torni presto. L'Inter fatica con le big? Questione statistica"
- 20:22 Lecce, Di Francesco a DAZN: "L'Inter ha tanti campioni, può fare turnover. Gandelman simile a Frattesi"
- 20:10 Lecce, Coulibaly a DAZN: "Pronti per affrontare l'Inter, per vincere qui ci vuole molta concentrazione"
- 20:10 Bonny a DAZN: "Il primo posto è uno stimolo. Siamo l'Inter e dobbiamo essere primi in tutto"
- 19:51 UEFA, il bilancio torna in rosso: nel 2024-2025 registrate perdite complessive per 46 milioni
- 19:48 Bonny a ITV: "Il Lecce si gioca la vita ogni partita, stasera chi avrà più fame vincerà"
- 19:36 La Serie A ancora contro la pirateria, scoppia lo scontro con Cloudflare. De Siervo: "Nessuno è sopra la legge"
- 19:22 Romano e Moretto in coro: "Mlacic, il sì atteso per il weekend. Contatti per Perisic ma il PSV ha fatto muro"
- 19:08 Sky - Ultimissime sulla formazione anti-Lecce: Akanji preferito a Bisseck, confermato Diouf a destra
- 18:53 Hajduk Spalato, Mlacic out nel test col Posusje. Il tecnico Garcia: "Richiesta del club per le trattative"
- 18:51 De Canio: "Sostituto di Calhanoglu? Barella è un adattamento, Ancelotti su Zielinski regista ci ha visto lungo"
- 18:39 Fabbian uomo mercato in casa Bologna, Italiano lo elogia: "Mi piacciono i calciatori come lui"
- 18:25 Bianchessi: "Bravissima l'Inter con Pio Esposito. L'anno prossimo sarà il centravanti della Nazionale"
- 18:10 Lecce, consulto ortopedico per Camarda: diagnosticata una contusione alla spalla destra
- 17:55 Conte: "Con l'Inter buona prestazione. I due turni di squalifica? Tanti tecnici protagonisti, qualcosa non funziona"
- 17:41 Rappresentativa Serie D all’esame Inter U18: il 21 gennaio il test a Interello
- 17:40 Sky - Inter-Lecce, ballottaggio Bisseck-Akanji in difesa: quotazioni dello svizzero in rialzo
- 17:27 Serie A, Lautaro MVP di dicembre: stasera prima di Inter-Lecce la consegna del premio. De Siervo: "Trascinatore"
- 17:12 Hernanes: "Rrahmani-Mkhitaryan non è mai rigore, bisogna cambiare il regolamento"
- 16:57 Domani Como-Milan, Fabregas ribadisce il concetto espresso dopo il ko con l'Inter: "Avanti con le mie idee"
- 16:43 UFFICIALE - Fiorentina, Fabio Paratici nuovo ds a partire dal 4 febbraio
- 16:28 UFFICIALE - Humanes lascia l'Inter: "Avrà un posto speciale nel mio cuore, orgoglioso di aver difeso questi colori"
- 16:14 La UEFA ufficializza i premi finali per le Coppe Europee 2024-2025: l'Inter in pole position, incassati oltre 130 milioni
- 15:45 Mandorlini: "Doveri migliore in campo in Inter-Napoli. Chivu, lavoro ottimo. Akanji difensore di livello mondiale"
- 15:30 Robustellini: "Questa squadra lavora molto. Le parole d'ordine sono rispetto e resilienza"
- 15:16 Primavera 1, date e orari della 23esima e della 24esima giornata: l'Inter sfiderà la Cremonese di venerdì
- 15:02 Dopo l'Inter è il Napoli a spingere per Vlancic: si cerca l'intesa per giugno
- 14:48 Paganin: "Inter-Napoli, pari giusto. Non c'è un problema Lautaro. Lo Scudetto non si vince solo con gli scontri diretti"
- 14:33 Coppa Italia, ufficiali anche date e ore dei quarti di finale. L'Inter ospiterà il Torino, si giocherà a Monza
- 14:18 Valentin Carboni: "Convinto di andare al Racing dopo la chiamata di Milito. Ecco cosa mi ha detto Lautaro"
- 14:03 Romano: "Inter, accordo con l'Hajduk per Mlacic: le cifre. Visite mediche nei prossimi giorni"
- 13:49 Inter, ora il Genoa pensa ad Asllani. Di Marzio: "È una possibilità per il centrocampo"
- 13:35 Lega Serie A, ufficializzati data e ora della 23esima e della 24esima giornata. Per l'Inter doppia trasferta alle 18
- 13:21 Valentino Rossi: "Stasera Inter-Lecce? I nerazzurri stanno giocando bene, tifiamoli"
- 13:07 In Turchia - Frattesi non è più sulla lista di mercato del Galatasaray
- 12:54 Corsera - Inter-Napoli, Conte non si era neanche accorto del check in corso
- 12:41 Milan, Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo e la stagione non finisce a Como". Poi risponde su Inter-Napoli
- 12:27 Bovo: "Sono un giocatore poco appariscente, ma funzionale alla squadra. Ecco i miei punti di forza"
- 12:13 Inter Academy, accordo triennale con Inspired Education per ampliare la presenza su Milano
- 12:00 INTER-LECCE, la PROBABILE: DIOUF a DESTRA e COPPIA INSOLITA in avanti? MERCATO in STAND-BY: il punto
- 11:45 Domenica l'U23 di Vecchi sfida la Virtus Verona: arbitrerà la gara Cerea di Bergamo
- 11:30 Corsera - Fofana tentenna, il Galatasaray può virare su Frattesi. Ma Calhanoglu complica tutto
- 11:16 Frattesi, ora l'Inter non ha fretta. E la formula richiesta potrebbe cambiare
- 11:02 Diouf: "Amo attaccare e difendere. Fiero di essere all'Inter, ricordo cosa ho provato il giorno del mio esordio"
- 10:48 Marocchi: "In 5 per lo scudetto. Scontri diretti dirimenti: il Milan li vince, l'Inter no"