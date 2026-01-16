Cyril Thereau era un obiettivo di mercato dell'Inter, ma alla fine la trattativa nonsi concretizzò e il francese restò a Udine. A ricordalo è lo stesso ex attaccante dell'Udinese durante la lunga intervista concessa a Gianlucadimarzio.com: "Mi cercò l’Inter - conferma -. Se avessi firmato con i nerazzurri, la mia carriera sarebbe potuta cambiare. Avrei conosciuto un altro mondo e forse mi si sarebbero aperte le porte della Nazionale francese. In Italia puoi convocare giocatori che rendono bene anche solo per pochi mesi, magari in squadre non di vertice. In Francia, invece, se non giochi in un top club è molto difficile",