L'Udinese, prossimo avversario dell'Inter in campionato, ha deciso di patteggiare per il caso plusvalenze legato al trasferimento di Rolando Mandragora. Dopo il deferimento della Procura Federale notificato lo scorso dicembre, il Tribunale Federale Nazionale della FIGC - riferisce l'ANSA - ha messo fine al procedimento disciplinare legato alla presunta plusvalenza fittizia realizzata con il trasferimento del centrocampista dalla Juventus al club friulano nel 2018.

Il TFN, lette le proposte di accordo delle parti in causa, ha ritenuto corretta "la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni proposte, dichiarando efficaci gli accordi e disponendo la chiusura del procedimento", stabilendo un'ammenda di 10.700 euro per l'Udinese e per i due dirigenti coinvolti, il vice presidente Stefano Campoccia e il dg Franco Collavino, dichiarando chiuso il procedimento. Esclusa, dunque, la penalizzazione di punti in classifica.

