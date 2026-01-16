Alla vigilia di Udinese-Inter, il Messaggero Veneto pubblica un'intervista con Amadeus, noto tifoso nerazzurro ma il cui figlio José è oggi un portiere dell'Udinese Under 17. "Come vedo la gara di domani? Dico che per l’Inter è stata una manna dal cielo vincere con il Lecce perché quella di Udine è una trasferta sempre complicata. L’Udinese è una squadra imprevedibile, se l’Inter gioca come nel primo tempo dell’altra sera, il peggiore di tutta la stagione, rischia grosso".

Saranno fuori sia Zaniolo che Calhanoglu. "Chi ci perde di più? L’Udinese - risponde il conduttore -. Nicolò a Udine ha trovato una dimensione per tornare il giocare di inizio carriera. Oggi è uno che fa la differenza. Calhanoglu è importante, ma l’Inter ha una rosa ampia che può sopperire alla sua assenza nel breve periodo. Scudetto o Champions? Vado sul pratico e scelgo lo scudetto dove abbiamo molte più possibilità di successo. Siamo campioni d’inverno e tre volte su quattro chi è primo a metà stagione lo è anche alla fine. Non credo che l’Inter possa vincere in Europa. L'inseguitrice più temibile? A inizio stagione indicai il Napoli come antagonista principale e non cambio idea. La classifica, però, è ancora molto corta e quindi poi metterei nell’ordine il Milan, la Juventus e la Roma".