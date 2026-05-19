L'incontro nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra, oltre a definire i dettagli del rinnovo contrattuale dell'allenatore è servito anche per fare il punto sul mercato che presto potrà accendersi. Direttamente dagli studi di Sky Sport, l'esperto in materia Gianluca Di Marzio, oltre a confermare che il meeting è servito a programmare la nuova stagione è andato più nello specifico sottolineando come in queste 3 ore circa di chiacchierata si sono gettate le basi per il futuro, mettendo sul tavolo alcune idee.

Si è parlato di come sostituire i partenti a scadenza di contratto, di chi potrebbe rinnovare e del sistema di gioco che Chivu vorrebbe adottare per la prossima stagione, provando quel 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) che aveva in mente l'estate scorsa ma che ha preferito lasciare chiuso nel cassetto puntando sulla famigliarità dei callciatori con il classico 3-5-2 in una fase in cui bisognava lavorare più sulla testa che sulla tattica. Ovviamente, il nuovo assetto richiederebbe l'arrivo di un calciatore con caratteristiche specifiche come Nico Paz. E non necessariamente sarebbe l'argentino, viste le difficoltà che si incontrerebbero in una trattativa con il Real Madrid, ma un profilo che possa avere determinate qualità tecniche e tattiche.