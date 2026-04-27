Allenamento mattutino ad Appiano Gentile per l'Inter di Cristian Chivu che domani concederà un giorno di riposo ai suoi calciatori: gli allenamenti dei nerazzurri in vista della partita con il Parma riprenderanno mercoledì. Lavoro esterno per Lautaro Martinez che si è allenato sul campo con i compagni che non hanno svolto il consueto scarico post partita e con il capitano anche Denzel Dumfries. L'olandese, che ieri ha giocato uno spezzone di gara col Torino, ha sostenuto un lavoro all’esterno. Entrambi puntano a essere convocati per la sfida di domenica col Parma per essere davvero abili e arruolabili.

Hakan Calhanoglu invece dovrebbe essere recuperato – almeno questa è la speranza dell’Inter – per la finalissima di Coppa Italia con la Lazio o per il successivo match di campionato contro il Verona. Lo staff medico nerazzurro, a prescindere e come regola generale, non vuole rischiare nulla per nessuno dei suoi tesserati, anche perché i punti di vantaggio in campionato lo permettono, con Chivu che dunque cerca di gestire al meglio e in tal senso i suoi ragazzi. Quindi a meno che non si giochi una finale di Champions o una sfida che può decretare lo scudetto, l’input è far recuperare con calma tutti i giocatori.