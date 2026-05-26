Quello tra Walter Zenga e l'Inter rimane indubbiamente un legame inscindibile, lui che è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e che ha difeso la porta della sua squadra nel cuore per 473 volte nella proprio carriera. Un legame che l'Uomo Ragno non manca mai di sottolineare appena ne ha l'occasione, come ha fatto quest'oggi sul proprio profilo Instagram: "L’Inter non è stata un capitolo della mia vita. È stata la mia vita. Per questo non esiste una partita più importante delle altre, una parata più bella o un momento da scegliere sopra tutti. Esiste un percorso iniziato da bambino sugli spalti di San Siro e vissuto fino all’onore più grande: difendere questi colori. Perché certi amori non hanno una data di inizio e una di fine. Hanno semplicemente una storia infinita".