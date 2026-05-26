Tra i grandi ospiti della festa organizzata a Montecarlo da Federico Pastorello per i 30 anni dalla fondazione della sua agenzia P&P c'è anche il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, presente con la moglie. De Vrij che conclusa la stagione con i nerazzurri e con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, in questo momento spera di poter strappare la convocazione da parte del CT neerlandese Ronald Koeman per i Mondiali nordamericani in programma fra pochi giorni, tutto questo nonostante lo stop per un problema fisico accusato nell'ultimo match contro il Bologna. Come appurato da FcInterNews.it, De Vrij non si è ancora recato nei Paesi Bassi e spera di essersi fermato in tempo utile ad evitare complicazioni che possano pregiudicare la sua presenza nell'elenco che sarà diramato domani. Il raduno degli Oranje è in programma per sabato 30 maggio.

Restare all'Inter? Ad oggi la situazione è ferma



Tiene banco ovviamente anche la questione rinnovo: tutto dipende da quanto accadrà nei prossimi giorni, ma al giocatore e al suo entourage non sono ancora arrivati segnali in tal senso. Rimane da capire, quindi, se la storia di De Vrij all'Inter, iniziata nel 2018 con l'arrivo dalla Lazio, potrà proseguire o se il giocatore sceglierà altri lidi.