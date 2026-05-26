C'è anche Giovanni Carnevali tra i protagonisti della festa per celebrare i 30 anni dell'agenzia dell'agente Federico Pastorello. L'amministratore delegato del Sassuolo, intercettato anche dal nostro inviato, ha parlato anche di Tarik Muharemovic, difensore neroverde e obiettivo dell'Inter per l'estate.

Siamo 30 anni per la festa della P&P. Ne avete fatti immagino di affari con la famiglia Pastorello. Qual è il primo affare che vi viene in mente?

"Sì, diciamo che di trattative ne abbiamo fatte diverse però diciamo che in tutti questi anni in cui abbiamo collaborato insieme sono state delle trattative sempre fatte in un modo propositivo perché abbiamo sempre ammirato un po' la grande professionalità e credo che questo da parte di Federico sia appunto il raggiungimento di 30 anni di lavoro e credo che sia anche giusto poter partecipare a un evento come quello che sta organizzando lui in questa giornata".

Ogni anno vuole tirare fuori almeno un gioiello. Quello di quest'anno, dicono tutti, è un Muharemovic. È quasi fatta con l'Inter?

"Io spero che ce ne sia più di uno perché l'obiettivo di questa società, come Sassuolo Calcio, ogni anno è quello di cercare di portare i giocatori a società importanti. Non c'è soltanto Muharemovic, c'è anche qualche altro ragazzo, però per il momento anche con l'Inter non abbiamo fatto nulla: non c'è neanche stata nessuna trattativa con l'Inter. Stiamo vedendo un po', penso che siamo proprio all'inizio. Il cammino è lungo, per cui il calciomercato durerà per parecchio tempo, per cui vedremo un po' che tipo di opportunità ci potranno essere nei prossimi giorni".

Si aspettava anche il Milan fuori dalla Champions?

"No, questo mi dispiace. Mi dispiace che Milan e Juventus, due squadre così importanti, esser fuori dalla Champions sia un po' anche un danno per il nostro calcio. Però, d'altra parte, sono contento per il Como perché è una piccola società che ha dimostrato di aver lavorato bene in tutti questi anni e penso che dobbiamo essere felici comunque di avere una società come anche il Como nella Champions".