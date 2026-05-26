Soffermatosi anche ai microfoni di Sky Sport, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha allargato il discorso su Tarik Muharemovic e sulle possibilità di vederlo all'Inter la prossima stagione: "Il mercato italiano è diverso da quello inglese. A oggi non c’è nulla di concreto: con l’Inter non abbiamo mai parlato di lui. Probabilmente può esserci qualcosa dall’estero”. Carnevali ha poi smentito le voci su possibili movimenti personali verso il Milan: “Non abbiamo avuto nessun tipo di contatto, non c’è assolutamente nulla”.

Saluti a Grosso: "Non vuole continuare con noi"



Carnevali conferma che l'avventura di Fabio Grosso alla guida dei neroverdi è giunta al capolinea: "Dobbiamo capire, parlando con il suo procuratore credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione, dovremo pensare chi potrà essere il sostituto. Ci lega un rapporto ottimo ma dobbiamo pensare anche a noi stessi. Sicuramente Grosso ha fatto molto bene, ma non dimentichiamo che c’è una squadra costruita bene, merito di tutti. Diamo la possibilità a un allenatore di ambire ad altri club”.