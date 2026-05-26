La Scarpa d'Oro è ancora una volta di Harry Kane. L'attaccante inglese del Bayern Monaco ha dominato la classifica con 36 gol realizzati in Bundesliga che gli valgono la bellezza di 72 punti e bissa il trionfo del 2023/24. A distanza siderale chiudono Erling Haaland e Kylian Mbappé, che completano il podio con 52 punti il norvegese e con 50 il francese.

La Serie A in tutto questo resta fuori dal podio: il primo rappresentante del nostro campionato è il romanista Donyell Malen, che in soli cinque mesi di permanenza in Italia dopo il suo arrivo all'Aston Villa ha fatto in tempo a mettere la freccia su Lautaro Martinez, distanziato di due punti.

Questa la classifica finale:

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 72

2. Erling Haaland (Manchester City) 54

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 50

4. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 46,5

5. Vedat Muriqi (Maiorca) 46

6. Igor Thiago (Brentford) 44

7. Esteban Lepaul (Angers/Rennes) 42

7. Luis Suárez (Sporting CP) 42

9. Deniz Undav (Stoccarda) 38

10. Ayase Ueda (Feyenoord) 37,5

10. Ryan Mmaee (Omonia) 37,5

12. Donyell Malen (Aston Villa/Roma) 36

13. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 34,5

14. Lautaro Martinez (Inter) 34

14. Ante Budimir (Osasuna) 34

14. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 34

14. Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City) 34

18. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33

18. Vangelis Pavlidis (Benfica) 33

18. Eldor Shomurodov (Basaksehir) 33