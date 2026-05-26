La Roma festeggia la qualificazione in Champions League blindando i pezzi più importanti della formazione che ha permesso di centrare l'ambizioso obiettivo stagione. Dopo il riscatto di Donyell Malen, riscattato a titolo definitivo, il club giallorosso comunica anche di aver sercitato l'opzione per il prolungamento annuale di Mario Hermoso. L'esperto difensore centrale spagnolo, in passato accostato anche all'Inter ma tornato al centro del progetto con Gian Piero Gasperini, prolunga fino al 2027. 

IL COMUNICATO:

"L’AS Roma comunica di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027. Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. Congratulazioni, Mario!".

 

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 26 maggio 2026 alle 20:09
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.