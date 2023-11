Arriva la prima vittoria stagionale per la Salernitana. La formazione allenata da Filippo Inzaghi batte in rimonta la Lazio, per cui invece ormai la crisi è aperta. Biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Immobile su rigore al 43', poi nella ripresa i campani ribaltano il risultato grazie alle reti di Kastanos e dell'ex Candreva. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.