L'Inter batte 4-3 il Barcellona dopo i tempi supplementari e, dopo il 3-3 dell'andata, torna in finale di Champions League. La seconda in tre anni con Inzaghi in panchina. Ricavi record, il sacrificio di Lautaro, i gol di Acerbi e Frattesi, la prestazione di Dumfries e il capolavoro di Inzaghi. L'analisi di una delle serate più epiche della storia dell'Inter e del calcio.