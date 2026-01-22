Viviamo insieme la vigilia di Inter-Pisa, match valido per la 22a giornata di Serie A. Nerazzurri subito in campo a causa dell'indisponibilità di San Siro a partire da sabato. Le ultimissime e le probabili scelte di Chivu. Spazio anche al calciomercato e alla situazione in Champions League prima della 8a giornata.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print