L'Inter stamattina ha svolto la rifinitura in vista della partita di domani sera al Meazza contro l'Arsenal, settima giornata del girone di Champions League. Direttamente dal BPER Training Centre, il nostro inviato Simone Togna aggiorna sulla situazione in casa nerazzurra e su quelle che dovrebbero essere le scelte di Cristian Chivu per domani.

A seguire il servizio.

Tutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile
Sezione: Web Tv / Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 12:28 / Fonte: Dall'inviato Simone Togna
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
