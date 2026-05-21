Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il media day dell’Arsenal in vista della finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain, tornando anche sulla delusione per il Mondiale mancato con la Italy national football team.

Il difensore italiano ha ammesso di non aver ancora superato l’esclusione dell’Italia dalla Coppa del Mondo: “No, il Mondiale non riuscirò a guardarlo. Fa ancora male. Ora penso che mi sarà difficile guardare le partite della Coppa del Mondo in cui giocano i miei compagni di club”.

Calafiori ha poi ricordato il momento difficile vissuto nei mesi scorsi: “A marzo ho passato un brutto mese, tra nazionale e Arsenal. Heinze, l’assistente di Arteta, mi ha confortato dicendo che mi sarebbe successo qualcosa di bello. È arrivato, e ora spero di alzare anche la Champions”.

Il centrale ha confermato il suo affetto per la Roma: “Tiferò sempre Roma, spero tornino in Champions, mancano dal 2019”. Ha inoltre ricordato il primo incontro con Luis Enrique ai tempi del settore giovanile giallorosso, quando il tecnico spagnolo allenava la prima squadra.

Infine, parole importanti anche per Mikel Arteta:

“Penso di non aver mai avuto un allenatore con tanta voglia di migliorarsi, lo trasmette anche ai giocatori. E mi migliora, magari con cose difficili, ma mi migliora. Così succede che a volte lo odio, a volte lo adoro”.