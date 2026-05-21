Denzel Dumfries, intervenuto ai microfoni di B/R Football, ha ripercorso la stagione dello scudetto dell’Inter, sottolineando il ruolo del tecnico Cristian Chivu nella gestione del gruppo.

“Pensare solo a noi, partita dopo partita”

L’esterno olandese ha spiegato la chiave del successo: “Ogni partita siamo stati concentrati sul vincere quella partita e non quella avanti. Chivu ci ha detto di non guardare gli altri ma di pensare solo a noi”.

Il momento della svolta

Dumfries ha indicato una gara precisa come punto di svolta della stagione: “La partita a San Siro con la Roma è stata quella in cui abbiamo capito che potevamo diventare campioni d’Italia”.

“Serie A campionato mentale e tattico”

Infine, un giudizio sul calcio italiano: “La Serie A è molto tattica. Amo l’Italia e Milano, non è il campionato più intenso, ma è quello dove i dettagli fanno la differenza”.