"Stagione fantastica", ha detto Fabio Galante a Sport Mediaset questo pomeriggio all'Arena Civica di Milano, dove è andato in scena una vera e propria festa a tinte nerazzurre in onore del Doblete conquistato dall'Inter di Cristian Chivu: "Stagione dove l'Inter ha conquistato due trofei: il campionato e la Coppa Italia, ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra forte e una società forte e quindi essere qui oggi a festeggiare tutto questo insieme a tutti quelli che lavorano nell'Inter è veramente una giornata speciale. Sicuramente tutti noi ci ricorderemo di questa di questa giornata".

Qual è stata la chiave poi per arrivare a questi successi al di là di Christian Chivu, che dobbiamo dirlo ha sorpreso un po' tutti avrà sorpreso anche te?

"Hai detto bene Christian Chivu è stata una sorpresa soprattutto perché è un allenatore giovane, diciamo che nella prima squadra aveva fatto solo esperienza al Parma. Ha dimostrato di essere un allenatore molto bravo anche nella comunicazione nella gestione, è subito entrato nella testa dei calciatori che arrivavano dall'annata non facilissima e niente, poi dopo la differenza la fanno questi calciatori e l'Inter ne ha tanti e ne ha bravi. Io credo che lungo una stagione, come diceva ieri Chivu, è come in un giro d'Italia, una tappa. Hanno passato i momenti non facili però subito questi momenti sono stati subito ribaltati con delle vittorie, delle prestazioni e quindi va dato merito a questi ragazzi che ancora una volta hanno dimostrato di essere forti".

Che effetto ti ha fatto rivedere Massimo Moratti qui in tribuna?

"È sempre un grandissimo effetto noi col presidente, siamo molto legati. Lo scorso anno siamo andati in tantissime al suo 80º compleanno a casa sua. Oggi l'abbiamo rivisto, abbiamo fatto un pranzo prima di venire qua. Veramente è una cosa bellissima rivedere il presidente e ricordare i miei anni soprattutto ma gli anni in cui il presidente ha vinto tanto. Rivedere il presidente è sempre molto emozionante".

Cosa deve fare questa squadra per riconfermarsi ancora?

"Secondo me non tantissimo: chiaramente riconfermare tutti quelli che ci sono ripartire da Chivu. Ripartire da questi calciatori e mettere dentro un paio per dare brillantezza e nuovi volti all'Inter. Però credo ci siaa da far poco perché questa squadra ha dimostrato che è veramente forte".

Non bisogna toccare neanche la difesa?

"Se fosse per me la terrei così. Acerbi, Darmian... So che non rimarranno tutti però hanno dimostrato di essere da Inter e di essere delle persone eccezionali.Però già quelli che ci sono e che rimarranno sono forti".