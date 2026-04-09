La sfida di domenica sera sarà il 30esimo confronto tra Inter e Como in Serie A, con i nerazzurri che guidano il bilancio con 20 vittorie contro le 6 dei lariani e 3 pareggi a completare il quadro. L'Inter ha vinto tutte le ultime 10 partite di campionato contro il Como (con un parziale complessivo di 24-2): solo contro i lariani i nerazzurri hanno conquistato almeno 10 successi consecutivi. Il Biscione vanta inoltre una striscia aperta di sei clean sheet consecutivi contro il Como: cinque delle sei vittorie dei lariani contro i nerazzurri però sono arrivate in partite giocate allo stadio Sinigaglia.