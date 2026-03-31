Perquisizione stamattina negli uffici del Comune di Milano, nella M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del DG di Palazzo Marino, Christian Malangone da parte della Guardia di Finanza, che ha accolto un'istanza dei PM Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi. L'ipotesi che ha fatto scattare l'operazione è turbativa d'asta, legata alla vendita di San Siro, come sottolinea La Repubblica. Le indagini in corso riguardano nello specifico De Cesaris e Tancredi, ma anche Giuseppe Bonomi, Alessandro Antonello e Mark Van Huukslot ma anche Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune e allora responsabile unico del procedimento sullo stadio e Fabrizio Grena e Marta Spaini, rispettivamente consulenti di Inter e Milan.
L'inchiesta è partita in seguito a una serie di esposti arrivati in Procura, tra cui quello firmato dall'ex vicesindaco Luigi Corbani e dal promoter musicale Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. L'ipotesi al vaglio è che la cessione del Meazza a Inter e Milan da cui il Comune di Milano ha incassato 197 milioni di euro sia stata una compravendita che ha favorito interessi privati a scapito di quello pubblico.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 11:02 MD - I numeri non mentono: Bastoni il migliore tra i centrali mancini. Ecco spiegata la scelta del Barça
- 10:48 Turbativa d'asta: scatta la perquisizione della GdF in merito alla vendita del Meazza
- 10:34 Corsera - Inter con l'offerta pronta per Palestra, ma l'Atalanta ha idee differenti: il punto
- 10:20 GdS - Inter-Roma senza Wesley, Dumfries può diventare ancora più decisivo
- 10:06 Toni: "Esposito titolare contro la Bosnia? Pio è ideale per tutte le situazioni perché..."
- 09:52 TS - Thuram, rush finale per lo Scudetto e poi si valuterà il futuro (in bilico)
- 09:38 Qui Roma - Tentazione Angeliño dal 1' a San Siro: Gasperini valuta il rilancio
- 09:24 CdS - Thuram ritrova la Roma: i precedenti sorridono all'attaccante dell'Inter
- 09:10 TS - Inter, Vicario è il prescelto ma la lista per la porta si allunga: il punto
- 08:56 Turchia, Calhanoglu: "Vogliamo andare al Mondiale dopo 24 anni, contro il Kosovo daremo tutto"
- 08:42 Inter, ecco la nuova maglia home per la stagione 2026/27: c'è la data di uscita
- 08:28 CdS - Inter, Lautaro pronto a tornare in gruppo: l'argentino punta la Roma
- 08:14 GdS - Inter, Thuram è rinvigorito: da oggi in gruppo, con un dubbio per Chivu
- 08:00 CdS - Reparto esterni, sarà nuova Inter. Il sogno resta Palestra, ma c'è un'alternativa
- 00:00 Lasciate in pace Alessandro Bastoni
- 23:45 Settore giovanile, il bilancio delle sei gare del week-end: tutti i risultati
- 23:30 Cadena SER - Nico Paz, Victor Munoz ed Endrick, il pre-campionato per meritarsi il Real Madrid
- 23:16 Calhanoglu rassicura l'Inter e la Turchia: "Pronto per domani. Ho avuto un crampo contro la Romania, ora sto bene"
- 23:02 Scudetto o no, le quote parlano chiaro: Chivu resterà all'Inter. Lontano lo spettro di Fabregas
- 22:48 Romano: "Diaby continua a pensare all'Inter, contatti mai interrotti con il giocatore. In estate..."
- 22:33 Italia U16, successo prestigioso contro la Germania: il milanista Borsa mattatore nel 4-3 di Caorle
- 22:18 Mavuba: "Thuram decisivo contro la Colombia, penso si sia guadagnato un posto al Mondiale"
- 22:03 Inter-Cagliari del 17 aprile, disponibili i biglietti per il settore ospiti: modalità e prezzo
- 21:48 Domani Norvegia-Svizzera, Yakin: "Spero che Akanji riesca a tenere a bada Haaland, lo conosce molto bene"
- 21:34 Sky - Verso Bosnia-Italia, Esposito dalla panchina: Gattuso ha provato l'11 titolare di Bergamo
- 21:20 Jeda: "Inter, l'uscita dalla Champions ha portato strascichi e l'assenza di Lautaro ha pesato"
- 21:06 fcinAcerbi, futuro in Arabia? Inzaghi non molla. Per De Vrij tante opzioni internazionali: tutti i dettagli
- 20:51 Donnarumma: "Dzeko? Lo conosco bene perché l'ho sfidato. Dovremo fare un'ottima gara"
- 20:37 Gattuso torna sull'esultanza di Dimarco: "Sono stupidaggini, lasciamo stare quelle polemiche"
- 20:23 UFFICIALE - Getafe, riscattato Satriano dal Lione: l'ex attaccante dell'Inter ha firmato fino al 2030
- 20:09 Turchia, Montella: "I miei giocatori sono uomini veri, non li cambierei per niente al mondo"
- 19:54 Critiche social per la cena tra Locatelli e gli interisti. Orlando: "In Italia c'è invidia"
- 19:40 Sassuolo, Ulisses Garcia: "Dimarco punto di riferimento, sta facendo una stagione straordinaria"
- 19:32 Gattuso: "L'esultanza post Galles-Bosnia non è la verità, bravo Dimarco dopo la polemica. Dzeko grande uomo"
- 19:09 Turchia, Calhanoglu: "Domani la partita della carriera. Sottovalutare il Kosovo? Con l'Inter sono stato eliminato dal Bodo"
- 19:00 BASTONI-BARCELLONA: parole, parole, parole, soltanto parole. E oggi viene fuori che l'INTER...
- 18:56 Domani Svezia-Polonia, nessun problema fisico per Zielinski. Il ct Urban: "Tutti a disposizione"
- 18:44 Gautieri: "Se l'Inter domenica batte la Roma, il campionato potrebbe considerarsi chiuso"
- 18:30 Sky - Napoli-Lukaku, il braccio di ferro continua: se non si presenta, verrà messo fuori rosa
- 18:16 Cocchi: "Dimarco e Carlos Augusto due top nel mio ruolo, aiuta vedere come si allenano. Domani una delle gare più importanti della mia vita"
- 18:05 Argentina, Scaloni: "Ho già chiara la lista di giocatori per il Mondiale. Ma la convocazione dipenderà da loro"
- 17:48 Barcellona, Ndicka alternativa a Bastoni. Ma sull'ivoriano la concorrenza è folta (e c'è pure l'Inter)
- 17:33 MD - L'Inter spinge, ma Nico Paz sarà il primo acquisto estivo del Real Madrid
- 17:19 Italia in volo verso Zenica. La Bosnia intanto si allena in casa... del cavallo di Dzeko
- 17:04 Bookies - Italia, ritorno ai Mondiali missione possibile. Stessa quota per il gol di Kean ed Esposito
- 16:50 Guarin: "Potevo andare alla Juve, ma l'Inter era il mio sogno: sentivo un senso di appartenenza. In futuro..."
- 16:35 Aldair: "Roma, la Champions non dipende dalla partita con l'Inter. Nerazzurri più forti"
- 16:21 Domino delle giovanili, Di Marzio: "Michele Sbravati sempre in pole per rimpiazzare Tarantino all'Inter"
- 16:06 Sky - Gattuso con la Bosnia non corre rischi: verso la conferma dell'11 di Bergamo. Pio parte dalla panchina: il motivo
- 15:52 Capello: "A Bergamo mi è piaciuto l’inserimento di Esposito. Pio dal 1'? Retegui viene dall'Arabia, la non attitudine si paga"
- 15:38 Cherki: "Voglio che Thuram e gli altri attaccanti si divertano quando giocano con me"
- 15:23 Rummenigge: "La nuova Champions è molto più divertente. La Super League è il passato"
- 15:09 Lukaku: "Non volterei mai le spalle al Napoli. Ecco perché sono rimasto in Belgio"
- 14:54 Dumfries e la situazione negli USA: "A disagio a farmi fotografare con Trump? Siamo calciatori, quindi..."
- 14:40 Paesi Bassi, il CT Koeman: "Non chiederò a Dumfries con chi preferisce giocare a destra, sceglieremo noi"
- 14:25 Dumfries: "Non sono ancora il calciatore di una volta. Spero che gli Azzurri dell'Inter vadano ai Mondiali"
- 14:12 Kosovo, il CT Foda presenta la Turchia: "Nazionale molto forte, con giocatori come Calhanoglu"
- 13:58 Adani lancia l'Italia: "Domani è la grande occasione per tornare all'altezza della nostra storia"
- 13:44 Viviano: "Sommer, le critiche per l'annata sono giuste. Carnesecchi o Vicario? Io dico..."
- 13:29 Bosnia, il 'piano' del CT Barbarez per l'Italia: "Se siamo avanti 1-0, parcheggiamo l'autobus"
- 13:18 Qui Roma - Wesley, brutte notizie dopo gli esami strumentali
- 13:14 TS - L'ex interista Bellanova può tornare a Milano, ma in rossonero: il punto
- 13:00 Sky - Oggi ad Appiano lavora solo Mkhitaryan. Thuram sarà il primo dei Nazionali a rientrare
- 12:45 Dzeko: "L'esultanza di Dimarco? Normale, non mi sono offeso. Ci servirebbe uno stadio come San Siro"
- 12:30 Francia, Deschamps: "Chi ha giocato con la Colombia vuole esserci a giugno". Poi la critica ai sudamericani
- 12:15 Viggiano, preparatore di Soulé: "Ha stretto i denti per 3 mesi. L'obiettivo è esserci a Milano"
- 12:00 L'ITALIA si gioca la VITA: PIO TITOLARE? Segnali del VERO THURAM. Un INDIZIO verso INTER-ROMA
- 11:45 Dimarco scagionato da Dzeko: "Mi ha scritto che non voleva offendere nessuno. Io gli ho risposto..."
- 11:30 Dzeko: "Conosco bene l'Italia, lì tanti ex miei compagni. L'esultanza? Bisogna essere intelligenti"
- 11:15 Turchia, Calhanoglu si è allenato a parte a scopo precauzionale. Contro il Kosovo sarà in campo