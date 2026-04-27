L'inchiesta sugli arbitri probabilmente riserverà aggiornamenti giorno dopo giorno. Anche oggi, secondo quanto riporta La Repubblica, c'è qualcosa da annotare in aggiunta agli avvisi di garanzia inviati a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Nel registro si sarebbero aggiunti altri tre indagati, sempre facenti parte dell'AIA. Il primo è Daniele Paterna, VAR in Udinese-Parma del primo marzo 2025; quindi Luigi Nasca, VAR in Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 ma anche in Inter-Verona del 6 gennaio 2024; infine Rodolfo Di Vuolo, AVAR nella partita dell'episodio Alessandro Bastoni-Ondrej Duda.
Paterna, 38 anni, sezione AIA dell'Abruzzo, era il VAR in una delle partite finite sotto la lente d'ingrandimento e citate nell'avviso di garanzia inviato a Rocchi: Udinese-Parma, stagione 2024/25. La partita fu decisa da un rigore segnato da Florian Thauvin, assegnato solo dopo che il VAR l'ha segnalato a Fabio Maresca, arbitro di campo. Inizialmente Paterna non sembrava propenso a intervenire, ma il video di quell'esatto momento lo vede girarsi di scatto verso un punto esterno e solo dopo convocare Maresca al video. Secondo Domenico Rocca, ex arbitro che con un suo esposto ha dato il via all'inchiesta, era stato Rocchi che bussando al vetro aveva invitato il VAR a convocare l'arbitro all'OFR. Versione negata da Paterna, indagato per falsa testimonianza.
Per quanto concerne Nasca, 49 anni, sezione AIA Puglia, era VAR in Salernitana-Modena e Inter-Verona nella stagione 2023/24. Nel primo caso richiamando l'arbitro al monitor aveva fatto togliere un rigore concesso agli emiliani, nel secondo non aveva chiamato al video Michael Fabbri, direttore di gara della gara di San Siro dopo il contatto Bastoni-Duda. Nel secondo caso la segnalazione era stata fatta da un tifoso gialloblu, Michele Croce, con conseguente apertura di un fascicolo a Milano che però pare vada verso l'archiviazione.
Infine Di Vuolo, della sezione di Castellammare Di Stabia, era AVAR in Inter-Verona 2023/24. Il suo legale ha fatto sapere il fascicolo venne aperto due anni fa ma dopo la testimonianza del proprio cliente non hanno avuto più notizie, confermando che si andrà verso l'archiviazione.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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